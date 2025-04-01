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Царьград

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Путин посмертно наградил орденом Мужества бойца из Абхазии, погибшего на СВО

Путин посмертно наградил орденом Мужества бойца из Абхазии, погибшего на СВО

Погибший на СВО боец из Абхазии удостоен ордена Мужества посмертно.Указом президента России Владимира Путина абхазский боец, погибший в зоне СВО, Феликс Гвазава посмертно награжден орденом Мужества.

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