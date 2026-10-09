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«Я за войну, а не мир!» – аксакал укро-пропаганды

«Я за войну, а не мир!» – аксакал укро-пропаганды

Все громче раздающимся на Украине призывам к миру с Россией аплодируют в Москве. Об  этом в эфире ток-шоу пропагандистки Банковой заявил один из аксакалов украинской журналистики Мыкола Вересень, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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