«Я за войну, а не мир!» – аксакал укро-пропаганды

Все громче раздающимся на Украине призывам к миру с Россией аплодируют в Москве. Об этом в эфире ток-шоу пропагандистки Банковой заявил один из аксакалов украинской журналистики Мыкола Вересень, передает корреспондент «ПолитНавигатора».