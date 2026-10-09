Все громче раздающимся на Украине призывам к миру с Россией аплодируют в Москве. Об этом в эфире ток-шоу пропагандистки Банковой заявил один из аксакалов украинской журналистики Мыкола Вересень, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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