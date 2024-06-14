«Последнее мирное предложение». Владимир Путин озвучил конкретные условия для переговоров

Артем Казаков

Считайте как хотите,но по прошествии 2-х лет,а с учётом срока фашисткого переворота хохобандеровской мрази уже 10-ти лет с учётом того что происходит и как это происходит в реальности,я считаю,что вся это миролюбивая бла-бла риторика,это чистый трёп в попытке сделать хорошую мину при плохой игре и спасти своё лицо.И именно так воспринимают все наши действия на западе.Просто логика -были бы силы к принуждению , то уже как минимум всё черноморское побережье скакуасии было бы под контролем Российской армии и не толшько половина Запорожья и Херсонской вошли в состав РФ,а и Николаевская,Одесская,Днепропетровская области,не говоря о Харькове и Сумах.Но раз армия уже два года даже до административных границ ЛДНР не дошла,значит не силНа счёт воли политической незнаю,но тоже вопросы.Как не сбивали разведку над морем,так и не сбиваем,вон вчера болтался очередной БПЛА и что? Да ни хрена улетел себе спокойно в Италию,хотя могли просто уронить нах.Как спутники у нато летали,так и летают,как мосты стояли,так и стоят и связь у них работает и ТВ с Радио вещанием и интернетом .И ПВО с их поветряными силами да года на ноль не помножили окончательно.Так что при всём моём уважении к начальнику и абсолютной поддержке нашей армии.я лично не могу расценивть все события и заявления иначе как попытка спасти лицо.А всё потому что кто-то считает что мы один народ,что хохлов обманули.Ога,бля! Щазззз .Посмотрите на цифры озвученные ,в плену у нас всего шесть с чем-то там тысяч,по словам самого Путина.И это за два года боёв,даже с учётом прошедших обменов всего шесть тысяч.Так что это само по себе говорит о хохлах всё.Они тупо сдаются только когда уже другого выхода нет,когда загнали в угол,нет БК и ранен.А до этого момента они упорно и жёстко рубятся.Так что ни хера они не братьяодин народ,они все вражьё,которое надо уничтожать.И брехня про то,что мы своих бережём вот и не наступаем,это просто болтовня.Берегли бы своих Давно бы сровняли с землёй всё что вше её уровня на метр.Там всё и всех тупо выжигать надо,кто не спряталя- его проблемы.И на сопутствующий ущерб хрен класть надо,кто хотел спстись,те уже сбежали.Было бы желание и силы,сейчас бы на месте Банковой.Грушевского,Воздухофлотской была бы одна большая воронка и половина Хуева была бы просто под водой.Так что всё это просто бла-бла-бла.Извините,накипело