Юсуф Ашрапов в весе до 72 кг одолел в финале армянина Гаспара Тертеряна со счетом 4:3, а Айбек Айтбеков в категории до 60 кг разгромил азербайджанца Эльмира Алиева — 13:4 на молодежном чемпионате мира в Лас-Вегасе.