Некоторые страны ЕС хотят изъять замороженные активы России, но Евросоюзу нужно решить, как распределить финансовые риски для Бельгии при таком решении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS Минобороны сделае...
- ЛЛ У Лерчек не хвати...
- Неизвестный беспи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым