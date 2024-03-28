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"Знаем, что Россия бьется и за нас": Люди в Киеве и Харькове ждут, когда придут русские и освободят от кошмара

"Знаем, что Россия бьется и за нас": Люди в Киеве и Харькове ждут, когда придут русские и освободят от кошмара

Киев REUTERSВчера 22K прочитали Об этом пишет киевлянка, которая переехала накануне СВО в российскую провинцию, но продолжает следить за событиями в родном городе и секретно общаться со старыми знакомыми в нем (см.

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