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В Перми запустят скоростную «Ласточку» до Закамска

В Перми запустят скоростную «Ласточку» до Закамска

В ближайшем будущем ожидается появление не менее четырех остановок для наземного метро.В Перми подписано соглашение о передаче грузовой железнодорожной линии в Кировском районе для пассажирских перевозок.

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