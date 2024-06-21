В Перми запустят скоростную «Ласточку» до Закамска

В ближайшем будущем ожидается появление не менее четырех остановок для наземного метро.В Перми подписано соглашение о передаче грузовой железнодорожной линии в Кировском районе для пассажирских перевозок.
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