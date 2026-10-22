В Новоусманском районе водитель «Лады Ларгус» погиб в столкновении с грузовиком. Авария произошла накануне, 21 октября, около 21:30 на 22-м километре трассы Р-193 «Воронеж — Тамбов».
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