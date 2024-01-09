Штрудель с яблоками и орехами вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Штрудель с яблоками и орехами — интересный десерт, который, между тем, очень прост в исполнении. Справится даже ребенок! Хотите удивить своих родных и близких внезапно открывшимися кулинарными способностями? Тогда этот рецепт идеален для вас! Ингредиенты Порции: –+6 Яблоки 2 штуки Грецкие орехи 55 грамм Мука (пшеничная) 1 столовая ложка Коричневый сахар 3 столовые ложки Корица молотая 1/4 чайной ложки Слоеное […].