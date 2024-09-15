Фигурантам дела о некачественных сухпайках для ВС России продлили арест

Басманный суд Москвы принял решение продлить срок содержания под стражей топ-менеджерам АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой по делу о поставках некачественных сухпайков для нужд Минобороны России.
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