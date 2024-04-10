Daily Mail: на Филиппинах съевшая кошку женщина родила сына-оборотня

Филиппинка родила сына с редкой генетической патологией – мальчик полностью покрыт черными волосами. Хотя врачи заверяют мать, что виной тому гипертрихоз, который в народе называют «синдромом оборотня», женщина винит себя.
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