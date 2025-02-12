1273 ноябрьских девятиклассника сегодня проходят итоговое собеседование по русскому языку

Испытание обязательное и служит допуском к ОГЭ. За 15 минут школьнику надо выполнить несколько заданий: прочитать текст вслух, пересказать его, составить устный монолог на определённую тему и поддержать диалог с экзаменатором.
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