Управляющая магазинами Maag компания начала вести переговоры с фабриками о локализации производства в РФ

Компания «Новая мода», которая ранее представляла в РФ Inditex и бренд Zara, а сейчас управляющая магазинами Maag, начала вести переговоры со швейными фабриками о локализации в России производства коллекций.
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