Видеодневник Slitterhead знакомит с легендарным районом Гонконга Коулун, являющи...

Видеодневник Slitterhead знакомит с легендарным районом Гонконга Коулун, являющийся местом действия игрыСтудия Bokeh Game Studio опубликовала новый видеодневник Slitterhead, который переносит нас в Коулун, легендарный район, который является местом действия нового хоррора от авторов Silent Hill и составляет значительную часть идентичности игры.
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