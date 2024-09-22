Видеодневник Slitterhead знакомит с легендарным районом Гонконга Коулун, являющи...

Видеодневник Slitterhead знакомит с легендарным районом Гонконга Коулун, являющийся местом действия игрыСтудия Bokeh Game Studio опубликовала новый видеодневник Slitterhead, который переносит нас в Коулун, легендарный район, который является местом действия нового хоррора от авторов Silent Hill и составляет значительную часть идентичности игры.