Группа стран НАТО выделит $1 млрд на расширение обмена космическими разведывательными данными

Группа из 17 стран-участниц Североатлантического альянса взяли на себя обязательство выделить более $1 млрд на программу Постоянного наблюдения НАТО из космоса (The Alliance Persistent Surveillance from Space, APSS).
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