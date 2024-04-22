Карл III не простил это Гарри: поступок короля называли местью

Королевская семья продолжает сотрясаться после скандалов. А их все больше и больше. Как выяснилось, даже тяжелая болезнь не может примирить отца и сына…Когда стало известно про рак Карла III, то многие считали – это шанс Гарри осознать, что жизнь не бесконечна, что все может закончиться плохо.