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Карл III не простил это Гарри: поступок короля называли местью

Карл III не простил это Гарри: поступок короля называли местью

Королевская семья продолжает сотрясаться после скандалов. А их все больше и больше. Как выяснилось, даже тяжелая болезнь не может примирить отца и сына…Когда стало известно про рак Карла III, то многие считали – это шанс Гарри осознать, что жизнь не бесконечна, что все может закончиться плохо.

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