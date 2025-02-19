Суд отказал экс-главе управления Ростехнадзора в досрочном освобождении

Решение об отказе в условно-досрочном освобождении бывшему руководителю Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорию Слабикову, отбывающему наказание за хищения на 5,6 млрд рублей, принял Колпинский районный суд Санкт-Петербурга, 19 февраля сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале.
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