Депутат Немкин объяснил, как правильно защищаться от мошенников в интернете

Аферисты играют на чувствах страха и беспокойства пользователей Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в интервью RT рассказал о новой опасной схеме мошенников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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