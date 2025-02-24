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Петербургский дневник

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Депутат Немкин объяснил, как правильно защищаться от мошенников в интернете

Депутат Немкин объяснил, как правильно защищаться от мошенников в интернете

Аферисты играют на чувствах страха и беспокойства пользователей Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в интервью RT рассказал о новой опасной схеме мошенников.

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