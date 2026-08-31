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Новости Липецка

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Липчане с iPhone не смогут пользоваться цифровым рублём с 1 сентября

Липчане с iPhone не смогут пользоваться цифровым рублём с 1 сентября

Цифровой рубль вводится в России с 1 сентября, но пользователи iOS не смогут им воспользоваться из-за санкций и технических ограничений.

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