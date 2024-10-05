В ЕС рассказали о росте числа попавших в сети проституции украинских беженок

В ЕП заявили о росте числа попавших в сети проституции беженок из Украины Член Европарламента (ЕП) от Франции Матильда Андруэ рассказала о росте числа «попавших в сети проституции» украинских беженок, которые, по ее словам, из-за отсутствия жилья и работы становятся жертвами торговцев людьми.