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В ЕС рассказали о росте числа попавших в сети проституции украинских беженок

В ЕС рассказали о росте числа попавших в сети проституции украинских беженок

В ЕП заявили о росте числа попавших в сети проституции беженок из Украины Член Европарламента (ЕП) от Франции Матильда Андруэ рассказала о росте числа «попавших в сети проституции» украинских беженок, которые, по ее словам, из-за отсутствия жилья и работы становятся жертвами торговцев людьми.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Хотели кружевные трусики в Европе вот и получили. За что боролись на то и напоролись
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14 час.
Анастасия Гончарова
Оксанки и Олёнки только и умеют ртом работать да ноги раздвигать ,  ...а Мыколки и Тараски заднеприводные петухи..и это    основной образ жизни недоразвитых хохлосуществ!
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14 час.

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