О подготовке конфискации валютных сбережений

Любопытно, однакоПолитикаО подготовке конфискации валютных сбереженийВсе демократические страны демократичны по-своему, тогда как все авторитарные режимы поразительно похожи.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений НатесовЧто, у аффтыра, пиндоскойшлюшки, зарплата в валюте?.. Простым россиянам все эти запреты только на пользу.TtestorrИМХО, у всех предприятий, которые, якобы, берут кредиты в валюте, есть руковдители)))) У которых этой валюты в забугорных банках дохренища))) Госпредприятия по бюджеты - остальным - сосите)))) Или свои денежки на производство тратьте.... Но ведь не хотят, сцуки!!!!Алексей ПлескачУ автора этой статьи, похоже, россияне только те, кто имеют значительные валютные сбережения и не считаются с решениями властей - от слова совсем - выводят за рубеж прибыли, имеют счета и в иностранных банках... А мы - не россияне! Мы то - у этих всех - крепостные! Вот и всё. Такие "драконовские" (по западно-либеральным меркам - что тоже - только в либеральных же сказках) меры - из-за того, что бизнес поклал по-полной на ВСЁ. Вот и доигрался. Если, конечно, это не накрутка-пугалка - от разных.Алексей ПлескачУ автора этой статьи, похоже, россияне только те, кто имеют значительные валютные сбережения и не считаются с решениями властей - от слова совсем - выводят за рубеж прибыли, имеют счета и в иностранных банках... А мы - не россияне! Мы то - у этих всех - крепостные! Вот и всё. Такие "драконовские" (по западно-либеральным меркам - что тоже - только в либеральных же сказках) меры - из-за того, что бизнес поклал по-полной на ВСЁ. Вот и доигрался. Если, конечно, это не накрутка-пугалка - от разных.Комментировать
Свежие комментарии