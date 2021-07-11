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О подготовке конфискации валютных сбережений

О подготовке конфискации валютных сбережений

Все демократические страны демократичны по-своему, тогда как все авторитарные режимы поразительно похожи.

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Евгений Натесов
Что, у аффтыра, пиндоскойшлюшки, зарплата в валюте?.. Простым россиянам все эти запреты только на пользу.
testorr
ИМХО, у всех предприятий, которые, якобы, берут кредиты в валюте, есть руковдители)))) У которых этой валюты в забугорных банках дохренища))) Госпредприятия по бюджеты - остальным - сосите)))) Или свои денежки на производство тратьте.... Но ведь не хотят, сцуки!!!!
Алексей Плескач
У автора этой статьи, похоже, россияне только те, кто имеют значительные валютные сбережения и не считаются с решениями властей - от слова совсем - выводят за рубеж прибыли, имеют счета и в иностранных банках... А мы - не россияне! Мы то - у этих всех - крепостные! Вот и всё. Такие "драконовские" (по западно-либеральным меркам - что тоже - только в либеральных же сказках) меры - из-за того, что бизнес поклал по-полной на ВСЁ. Вот и доигрался. Если, конечно, это не накрутка-пугалка - от разных.
Алексей Плескач
У автора этой статьи, похоже, россияне только те, кто имеют значительные валютные сбережения и не считаются с решениями властей - от слова совсем - выводят за рубеж прибыли, имеют счета и в иностранных банках... А мы - не россияне! Мы то - у этих всех - крепостные! Вот и всё. Такие "драконовские" (по западно-либеральным меркам - что тоже - только в либеральных же сказках) меры - из-за того, что бизнес поклал по-полной на ВСЁ. Вот и доигрался. Если, конечно, это не накрутка-пугалка - от разных.

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