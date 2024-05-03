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«Нефтехимик» обменял Скорикова в «Адмирал» на Ртищева и денежную компенсацию

Кроме того, нижнекамцы получили в сделке денежную компенсацию. 25-летний форвард Даниил Скориков перешел в «Нефтехимик» по ходу минувшего сезона из «Салавата Юлаева».

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