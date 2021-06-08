НБА. Плей-офф. «Бруклин» уничтожил «Милуоки» с разницей «+39», 21+11 от Пола помогли «Финиксу» победить «Денвер»

В понедельник, 7 июня, в рамках второго раунда плей-офф НБА состоялись два матча. В Нью-Йорке местный «Бруклин» Кайри Ирвинга и Кевина Дюрэнта уверенно развил успех в противостоянии с «Милуоки» Янниса Адетокумбо.