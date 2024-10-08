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Валя Карнавал об участии в «Ледниковом периоде»: «В детстве я смотрела Олимпиады и восхищалась нашими фигуристами. Оказалось, что коньки – это новые ноги, нереально сложно»

Певица и блогер участвует в новом сезоне шоу «Ледниковый период», первые съемки проходили 7 октября. Девушка подготовила номер под кавер на одну из своих песен в паре с Алексеем Воробьевым, который помогал ей на льду, но не отбирался на проект.

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