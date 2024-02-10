Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству БПЛА в Удмуртии

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу побывал на предприятиях ОПК в Удмуртии с целью проверки выполнения гособоронзаказа по выпуску разведывательных и ударных дронов, сообщает Telegram-канал российского оборонного ведомства.
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