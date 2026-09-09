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Крымская газета

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Где купить бензин АИ-92 по 100 рублей за литр в Крыму 9 сентября: адреса АЗС

Где купить бензин АИ-92 по 100 рублей за литр в Крыму 9 сентября: адреса АЗС

Сегодня, 9 сентября, с 8:00 бензин АИ-92 по 100 рублей за литр в свободной продаже в Крыму на следующих АЗС: Симферополь ул.

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