Рабочие лошадки Российского флота

Почему Камале Харрис не суждено стать 47-м президентом США У вице-президента Соединённых Штатов Камалы Харрис появился повторный шанс стать хозяйкой Белого дома. Напомним, первый раз она заявляла свою кандидатуру в предыдущей президентской кампании, но через год снялась ввиду низкого рейтинга, поучаствовав в гонке с 21 января 2019-го по 8 марта 2020-го. И, похоже, ничему этот случай её не научил. Она позиционируется как первая претендентка на пост главы нации азиатского происхождения. А восточная мудрость гласит: не входи в одну реку дважды. Южный коктейль, который плохо усваивается И всё бы ничего, но... при детальном рассмотрении до своего учителя и патрона Байдена его темнокожей ученице далековато. Да, имеющая степень доктора юриспруденции Харрис – блестящий законник и неплохой оратор. Но она слабенький политик и посредственный экономист (несмотря на первую полученную специальность «политология и экономика»). Электорат чувствует, что это не её стихия. В политике мало обаятельно улыбаться и махать ручкой, путешествуя по Глобальному Югу с турне мира, мало произносить декларативные речи и раздавать щедрые обещания. Надо уметь показывать зубы партийным конкурентам и Конгрессу при столкновении интересов, нагибать своенравные Пентагон и НАСА, выстраивать приоритеты для ЦРУ. Наконец, надо уметь не просто красиво вести переговоры, но и выигрывать их. Это во-первых. Во-вторых, хоть вице-президентство и подходящий трамплин для попадания в Овальный кабинет, но не для Харрис. У неё отсутствует опыт предметной работы в шкуре хозяйственника или дипломата. Ведь вице-президент – это скорее церемониально-представительская должность (без конкретных функций и с урезанными полномочиями), нежели практическая. Как мы знаем, её конституционное назначение – во временной смене президента при его кончине, отставке либо отрешении от власти. В большой политической карьере у Харрис объективно не было возможностей и условий для принятия ответственных единоличных решений. Её прокурорская деятельность по понятным причинам не в счёт, а четыре года в Сенате и почти столько же рядом с главой государства – это теория, имеющая мало общего с проявлением политической воли и личных лидерских качеств. Американское общество давно услышало от Трампа чёткие месседжи насчёт отношения к китайскому, палестинскому и украинскому вопросам. Естественно, сограждане желают знать, какой позиции здесь придерживается Харрис, однако она продолжает мямлить на эту тему что-то невнятное и неоднозначное. А указанные проблемы сейчас в Штатах – настоящая лакмусовая бумажка, определяющая степень зрелости представителя власти.

Юрий Ильинов

Дилетантизм, излучающий оптимизм Вроде бы, солидаризируясь с «цветными», к коим кандидатка сама принадлежит, она тем не менее представитель белой мировой элиты, против которой до конца никогда не пойдёт касательно арабо-израильского конфликта или сахельских коллизий. Её излюбленное поведение при подходе к таким системным, цивилизационным противоречиям – и вашим, и нашим. Миссис Харрис предостерегает Пекин от притеснений в отношении Тайбея, но из её уст эти угрозы звучат несерьёзно. По крайней мере, КНР их уж точно не боится. По части украино-российских отношений вице-президентша вообще профан и, по-моему, они её не слишком интересуют. Население Соединённых Штатов понимает, что, в отличие от Байдена, Харрис вряд ли обеспечит стабильное содействие Киеву со стороны Конгресса, и делает соответствующие выводы. С другой стороны, оно также понимает: если эта женщина невольно нарушит государственную систему сдержек и противовесов, это может обернуться гражданской войной. Из популистских соображений она неизменно обвиняет Москву в военных преступлениях. В данной связи можно вспомнить и то, как в 2022 году Камала позировала в Конгрессе за спиной Зеленского с «флагом из Бахмута». Американский электорат такого дешёвого пиара не прощает. В американском истеблишменте за Харрис закрепилась репутация руководителя, не способного влиять на ситуации. В своё время Байден поручил ей выработать политику и организовать мероприятия по минимизации наплыва беженцев из Латинской Америки, а также из вест-индийских германоязычных государств (Барбадоса, Багам, Белиза, Гайаны, Суринама, Ямайки). Работу она благополучно завалила, а все усилия в данном направлении на фоне многочисленных лазеек, образовавшихся на американо-мексиканской границе, свелись к официальному призыву «не приезжать». После этого эксперты в области глобальной миграции усомнились в её профпригодности. Как бы климатические последствия не переросли в климактерические Итак, во внешней политике Харрис – дилетант. Позиция Камалы в вопросах расизма, сексизма и «экологизма» тоже оставляет больше вариантов для домыслов, нежели ответов. Судя по собственным высказываниям, она «из внутренних убеждений» открыто поддерживает ЛГБТ-сообщество со всеми его потрохами. Но это только на Западе! Скажем, когда она посещает Чёрный континент, она поёт совершенно иные арии, публично осуждая гомосексуализм как чуждое для Африки явление, хотя это, по её словам, ущемляет права человека. Так «осуждаю» или «ущемляет»? Да, президент может быть двуличным, но не до такой же степени! Харрис является радикальным фанатом зелёных технологий. Использование экологичной электрогенерации – дело хорошее в плане как энергорациональности, так и сохранения климата. Однако любому школьнику сегодня ясно, что переход индустрии Соединённых Штатов на возобновляемые источники энергоснабжения здесь и сейчас – это всё равно что пытаться выращивать кукурузу на Аляске. Голова этого замечательного деятеля американской современности пухнет от прожектёрства в сфере глобализма, здравоохранения, североамериканской демократии, агрономии, межэтнических, половых контактов... и далее по списку. Такое впечатление, что под маской вроде бы адекватной, осторожной в выражениях госпожи прячется человек с самобытной логикой, лезущий не в свою епархию. Можно по-разному относиться в бывшему президенту США Бараку Обаме, но это «ж-ж-ж» от Berliner Zeitung и New York Post неспроста: Поддержавший Камалу Барак расстроен, потому что знает – она не сможет победить, ибо элементарно некомпетентна. Давайте дождёмся дебатов, Харрис не способна полемизировать. Она собирается вступить в дискуссию по палестино-израильской и украинской проблематике и наверняка сморозит какую-нибудь чушь...