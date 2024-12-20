Древний праздник Йоль наступит 21 декабря: таинственные открытки и поздравления

21 декабря ознаменовывает начало одного из самых древних и магических праздников — Йоля. Этот праздник, берущий свое начало в англосаксонских традициях VIII века, связан с почитанием зимнего солнцестояния и символизирует возрождение природы и света.
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