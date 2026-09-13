❗️⚡️10 сентября 1964 года первый серийный Ми-10 совершил свой дебютный полет, открыв эксплуатационную биографию одной из наиболее необычных и технологически смелых машин советского вертолетостроения.
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