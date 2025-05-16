Американский профессор раскритиковал Украину в преддверии переговоров

Профессор Миршаймер: Украина не заинтересована в прекращении конфликта с РФ Поведение украинской стороны дает понять, что Киев не заинтересован в прекращении военных действий, несмотря на демонстрацию обратного.
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