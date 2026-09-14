ЕС понял, что не может бороться с БРИКС — и намерен на нем паразитировать

В европейском восприятии БРИКС происходит примечательный сдвиг. Еще недавно блок воспринимался просто: формируется альтернативный Западу центр силы, вокруг России и Китая собирается Глобальный Юг, а международная система движется к новому блоковому разделению.
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