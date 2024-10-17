Харрис приблизилась к Трампу по уровню поддержки избирателей

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис приблизилась к своему оппоненту-республиканцу Дональду Трампу по уровню поддержки избирателей и сократила отставание от него на 1 процентный пункт.
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