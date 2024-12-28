Пушков призвал датчан присмотреть за запасавшейся консервами Фредериксен

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков призвал жителей Дании присмотреть за премьер-министром страны Метте Фредериксен, которая ранее сообщила, что запаслась консервами из страха перед РФ.
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