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Пушков призвал датчан присмотреть за запасавшейся консервами Фредериксен

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков призвал жителей Дании присмотреть за премьер-министром страны Метте Фредериксен, которая ранее сообщила, что запаслась консервами из страха перед РФ.

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