Губернатор Махонин показал министру Файзуллину заводы и недостроенный музей

В Пермь приехал глава Министерства строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин устроил ему экскурсию по заводам, а также показал строящееся здание художественной галереи.
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