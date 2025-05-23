Говорящая голова и робот Эйнштейн представят новые технологии на выставке в МЕГЕ

В новосибирском ТЦ «Мега» открылся музей продвинутой робототехники «Город будущего». Посетителям выставки предлагают протестировать современные изобретения, посмотреть техношоу, пообедать в робокафе и самостоятельно сделать уникальные сувениры.
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