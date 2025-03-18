Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Литва предложила пять гарантий безопасности Украине

Литва предложила пять гарантий безопасности Украине

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис предложил пять гарантий безопасности, которые необходимо предоставить Украине.

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Комментарии
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Нина
Три &quot;служанки&quot; ЕС предлагают делить не своё. Ха ха ха... А когда от них потребуют вернуть все долги и прочие вливания, вот тогда начнётся &quot;вой на болотах&quot;.  &quot;Мелкая сошка&quot; всегда пытается доказать свою значимость, потому и чаще тявкает не к месту и невпопад.
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