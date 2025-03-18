Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис предложил пять гарантий безопасности, которые необходимо предоставить Украине.
Литва предложила пять гарантий безопасности Украине
Комментарии
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Нина
Три "служанки" ЕС предлагают делить не своё. Ха ха ха... А когда от них потребуют вернуть все долги и прочие вливания, вот тогда начнётся "вой на болотах". "Мелкая сошка" всегда пытается доказать свою значимость, потому и чаще тявкает не к месту и невпопад.
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