Глава СК России провел оперативное совещание по вопросам защиты и восстановления жилищных прав детей-сирот

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел в режиме видео-конференц-связи оперативное совещание по вопросам расследования территориальными следственными органами преступлений, совершенных в сфере обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот.
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