Юный петербуржец побывал в студии «Матч ТВ» во время игры «Зенита»

Болельщик принял участие в акции «Ёлка желаний». Губернатор Александр Беглов исполнил желание мальчика Станислава, мечтавшего попасть в студию телеканала «Матч ТВ» у «Газпром Арены» во время игры сине-бело-голубых.
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