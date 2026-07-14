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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанцы пожаловались на опасный лифт

Рязанцы пожаловались на опасный лифт

Жители дома, расположенного по адресу: 4-й Мервинский проезд, 3, пожаловались на работу лифта. «Почти каждый день происходят проблемы», – заявили они в комментарии в группе правительства Рязанской области.

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