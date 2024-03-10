Израиль наносит удар по жилым зданиям в Рафахе

В субботу Израиль нанес удар по одному из самых высоких жилых зданий в Рафахе, на юге сектора Газа. В результате атаки было повреждено 12-этажное здание, расположенное примерно в 500 метрах от границы с Египтом, десятки семей остались без крова, хотя, по словам жителей, жертв нет.