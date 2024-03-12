Чем полезно льняное семя и как его употреблять?

Семена льна имеют ценный состав и обладают спектром полезных свойств, подтвержденных исследованиями. Льняное семя известно с древности и сегодня оно переживает новую волну популярности среди поклонников здорового питания.
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