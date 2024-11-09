Обиженный Зеленский сорвал подписание договора о безопасности с Венгрией

Украина и Венгрия не подписали двустороннее соглашение о безопасности, так как Будапешт отказался внести в него пункт о поддержке вступления бывшей советской республики в НАТО, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Будапеште.