Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Обиженный Зеленский сорвал подписание договора о безопасности с Венгрией

Обиженный Зеленский сорвал подписание договора о безопасности с Венгрией

Украина и Венгрия не подписали двустороннее соглашение о безопасности, так как Будапешт отказался внести в него пункт о поддержке вступления бывшей советской республики в НАТО, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Будапеште.

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