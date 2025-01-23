Памфилова рассказала о звонках мошенников от ее имени

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала, что прямо во время ее выступления на заседании ЦИК РФ в среду члену избиркома Евгению Колюшину звонили мошенники от ее имени.