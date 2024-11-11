“Ну ты меня достал!”: хабаровчанин пошел на таран машины таксиста-мигранта, чтобы научить его ПДД

В тесте = "...недопустимость силового решения конфл..." - если недопустимо становитесь на колени - поскольку новому Игу вы не нужные субъекты которых скоро вырежут в буквальном смысле.

мв

михаил валеев

Читаешь и думаешь что попал на Украину. И как этот иностранец попал в Россию? Кто принимал экзамен по русскому языку и кто пропустил через границу? В ГАИ кто принимал экзамен по ПДДД? Вот их и спросите? И не трогайте национальности вспомни 90годы сколько хороших людей погибло?