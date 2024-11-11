Avia.pro - СМИ Вчера в Хабаровске на перекрёстке улиц Суворово и Проспекта произошёл конфликт между водителями, который закончился тараном одной машины другой.
“Ну ты меня достал!”: хабаровчанин пошел на таран машины таксиста-мигранта, чтобы научить его ПДД
Комментарии
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W
Walery
В тесте = "...недопустимость силового решения конфл..." - если недопустимо становитесь на колени - поскольку новому Игу вы не нужные субъекты которых скоро вырежут в буквальном смысле.
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6 час.
ИИ
Иван Иванов
гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча сожрёт Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ....
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5 час.
мв
михаил валеев
Читаешь и думаешь что попал на Украину. И как этот иностранец попал в Россию? Кто принимал экзамен по русскому языку и кто пропустил через границу? В ГАИ кто принимал экзамен по ПДДД? Вот их и спросите? И не трогайте национальности вспомни 90годы сколько хороших людей погибло?
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3 час.
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