В Госдуме попросили поддержать введение оперативной блокировки фальсификата на кассах

В Госдуме просят поддержать оперативную блокировку фальсификата на кассах. Такие поправки в законодательство подготовил зампред комитета Госдумы по защите конкуренции, представитель фракции «Единая Россия» Сергей Лисовский.
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