Танки Великой Победы: «тридцатьчетверка» из Кубинки

Война не щадит ничего, и даже самый массовый танк Великой Отечественной может быть уникальным. Так, из 35 тысяч выпушенных Т‑34 до начала войны успели изготовить лишь немногим более тысячи, большинство из которых были потеряны в самый тяжелый начальный период боевых действий.
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