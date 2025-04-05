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Танки Великой Победы: «тридцатьчетверка» из Кубинки

Танки Великой Победы: «тридцатьчетверка» из Кубинки

Война не щадит ничего, и даже самый массовый танк Великой Отечественной может быть уникальным. Так, из 35 тысяч выпушенных Т‑34 до начала войны успели изготовить лишь немногим более тысячи, большинство из которых были потеряны в самый тяжелый начальный период боевых действий.

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