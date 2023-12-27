Был ли ввод советских войск в Афганистан ошибкой?Тут один историк (не самый худший) кинул фразу, что раз население Афганистана к марксистским идеям отнеслось прохладно, то ввод войск был ошибкой - дескать, переоценили кремлевские мудрецы возможность революции в Афганистане.