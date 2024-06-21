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Великие русские города, которые ошибочно считают украинскими

Великие русские города, которые ошибочно считают украинскими

Крым вошёл в состав России 8 апреля в 1783 году, когда не было ещё ни США, ни Германии, ни Чехии, ни Словакии, ни Румынии, не было Бельгии, Хорватии, Словении, Финляндии и уж тем более не было никакой Украины.

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