Великие русские города, которые ошибочно считают украинскими

Крым вошёл в состав России 8 апреля в 1783 году, когда не было ещё ни США, ни Германии, ни Чехии, ни Словакии, ни Румынии, не было Бельгии, Хорватии, Словении, Финляндии и уж тем более не было никакой Украины.