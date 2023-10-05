Пленный: командование ВСУ заставляет солдат без подготовки форсировать Днепр

РИАМО - 5 окт. Пленный солдат 126-й бригады теробороны ВСУ Илья Прытков рассказал, что командование отправляет личный состав без подготовки и должной мотивации на штурм островов, находящихся в дельте Днепра, сообщает РИА Новости.
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