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Во Владивостоке открылась самая длинная роботизированная аптека в стране

Во Владивостоке открылась самая длинная роботизированная аптека в стране

Во Владивостоке состоялось два важных события – открытие нового общественного пространства рядом с главным корпусом Тихоокеанского государственного медицинского университета и запуск первой роботизированной аптеки на Дальнем Востоке и крупнейшей в России.

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