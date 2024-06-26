Во Владивостоке открылась самая длинная роботизированная аптека в стране

Во Владивостоке состоялось два важных события – открытие нового общественного пространства рядом с главным корпусом Тихоокеанского государственного медицинского университета и запуск первой роботизированной аптеки на Дальнем Востоке и крупнейшей в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии